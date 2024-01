Ingevity Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ingevity heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 31,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ingevity weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Ingevity weder überkauft noch überverkauft (Wert: 34,31), sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Ingevity-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Ingevity in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Ingevity keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ingevity für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Ingevity 8314,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.