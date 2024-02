Ingevity Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Ingevity wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,59 gehandelt wird, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,2 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung hat sich für Ingevity in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Ingevity in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Ingevity verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (8342.84%). Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ingevity-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 48,84 USD sich um -8,29 Prozent vom aktuellen Kurs (44,79 USD) unterscheidet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 43,85 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+2,14 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.