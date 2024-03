Ingevity Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie von Ingevity wird aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 11,83 als unterbewertet eingestuft, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 77,42. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht günstig bewertet ist.

In den sozialen Medien wurde Ingevity in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anlegerstimmung geführt hat. Die Analyse der Kommentare und Meinungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Analysten, die sich in den letzten 12 Monaten mit Ingevity befasst haben, vergeben insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 86 USD, was einem Potenzial von 85,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 46,46 USD entspricht.

Die Dividendenrendite von Ingevity beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie von Ingevity sowohl aus fundamentaler Sicht als auch basierend auf der Anlegerstimmung und den Analystenbewertungen.