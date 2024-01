Ingevity Aktie: Was passiert jetzt?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Interesses an bestimmten Aktien. Insbesondere in den sozialen Medien können Diskussionen die Einschätzungen und Bewertungen von Aktien beeinflussen. In Bezug auf Ingevity wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer guten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ingevity ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien ersichtlich ist. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ingevity-Aktie zeigt einen überkauften Wert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte RSI-Bewertung für Ingevity.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Ingevity weit unter der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der Kurs jedoch knapp über dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was zu einem neutralen Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Ingevity basierend auf der Diskussionstätigkeit, der Anleger-Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.