Ingevity Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ingevity als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ingevity-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,6 und ein Wert für den RSI25 von 31,07. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und einer "Neutral"-Einstufung für beide Zeiträume. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte Ingevity in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,08 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -47,78 Prozent für Ingevity im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Ingevity mit -47,78 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 13,7 Prozent. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich bei Ingevity über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung feststellen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Ingevity laut der Meinung von Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen setzen sich aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 86 USD festgelegt. Dies würde eine Performance von 80,48 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 47,65 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.