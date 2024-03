Ingevity Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Ingevity zeigt die Diskussionsintensität der vergangenen Monate eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ingevity ein "Neutral"-Wert.

In technischer Hinsicht ist die Ingevity derzeit ebenfalls als "Neutral" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,64 USD, während der Kurs der Aktie bei 47,4 USD liegt, was einer Abweichung von -0,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,64 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Ingevity mit -35,59 Prozent mehr als 75 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 39,68 Prozent hat, liegt Ingevity mit 75,27 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Ingevity in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.