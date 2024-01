Ingersoll Rand Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Bei Ingersoll Rand hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ingersoll Rand bei 76,73 USD liegt, was einer Entfernung von +19,41 Prozent vom GD200 (64,26 USD) entspricht. Dies signalisiert ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 69,78 USD, was einem Abstand von +9,96 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden 8 Analystenbewertungen für die Ingersoll Rand-Aktie abgegeben, wovon 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -17,57 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten Ingersoll Rand daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zu Ingersoll Rand veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".