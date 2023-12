Ingersoll Rand Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Emmerson":

Die technische Analyse der Ingersoll Rand-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 63,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 77,4 USD liegt, was einer Abweichung von +21,32 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Bewertung eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 68,67 USD über dem letzten Schlusskurs (+12,71 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ingersoll Rand-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Ingersoll Rand wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei Ingersoll Rand in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,55 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Ingersoll Rand auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ingersoll Rand-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.