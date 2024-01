Ingersoll Rand Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei der Aktie von Ingersoll Rand verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) von Ingersoll Rand liegt bei 82,99, was ebenfalls auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 35,93 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 5 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Meinung. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von 15,44 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Technisch gesehen wird der aktuelle Kurs der Ingersoll Rand-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf der Entfernung vom GD200 und dem GD50.

