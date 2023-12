Ingersoll Rand Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Ingersoll Rand hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 8 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Laut Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, ergibt sich eine überwiegend positive Bewertung für Ingersoll Rand. Die Analyse zeigt 5 positive, 3 neutrale und keine negative Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 63,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -15,49 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 74,84 USD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht" Bewertung und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht zeigt die Ingersoll Rand-Aktie eine positive Entwicklung. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 63,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 74,84 USD liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 67,33 USD liegt über dem aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ingersoll Rand-Aktie zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Der RSI für 7 Tage liegt bei 18,66, was als überverkauft gilt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 24, was ebenfalls als überverkauft gilt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Ingersoll Rand-Aktie basierend auf Anleger-Stimmung, Analysteneinschätzung, technischer Analyse und Relative Strength Index.