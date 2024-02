Ingenic Semiconductor Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Ingenic Semiconductor hat eine aktuelle Dividendenrendite von 0,16 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,1 Prozent. Trotzdem bewegt sich die Aktie mit einer Differenz von 0,94 Prozent zum Durchschnitt in einem neutralen Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Ingenic Semiconductor mit einer Rendite von -17,16 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von über 1 Prozent gezeigt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" kam auf eine mittlere Rendite von -27,96 Prozent, während die Ingenic Semiconductor mit 10,81 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 75,16 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 66,23 CNH, was einem Unterschied von -11,88 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 58,41 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert (+13,39 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ingenic Semiconductor-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Ingenic Semiconductor-Aktie aufgrund der Bewertungen in den verschiedenen Kategorien ein "Gut"-Rating.