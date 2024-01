Ingenic Semiconductor Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingenic Semiconductor liegt bei 70, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Ingenic Semiconductor bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,11 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent. Daher wird die Ingenic Semiconductor-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben Ingenic Semiconductor in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ingenic Semiconductor bei -13,95 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche (mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,18 Prozent) liegt die Rendite von Ingenic Semiconductor mit 7,77 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.