Ingenic Semiconductor Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ingenic Semiconductor liegt bei 83,24, was als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Ingenic Semiconductor liegt bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und als "Schlecht" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingenic Semiconductor liegt bei einem Wert von 70, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ingenic Semiconductor damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Ingenic Semiconductor haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Ingenic Semiconductor mit einer Rendite von -13,95 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,28 Prozent. Auch hier liegt Ingenic Semiconductor mit 6,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.