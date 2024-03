Ingenic Semiconductor Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Anlegerstimmung gegenüber Ingenic Semiconductor war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ingenic Semiconductor daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Dies ergibt sich auch aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet, bei der die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt wurden. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ingenic Semiconductor-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ingenic Semiconductor basierend auf dem RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingenic Semiconductor liegt bei einem Wert von 76. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien ist Ingenic Semiconductor daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.