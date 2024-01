Ingenic Semiconductor Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Ingenic Semiconductor zeigt, dass der aktuelle Kurs von 64,65 CNH um -7,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,17 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 43, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,51, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Ingenic Semiconductor insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Ingenic Semiconductor daher als "Gut"-Wert betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Ingenic Semiconductor um -13,95 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Ähnlich sieht es in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche aus, wo die Rendite mit 8,32 Prozent ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse und die Bewertung der Ingenic Semiconductor basierend auf verschiedenen Indikatoren und Branchenvergleichen ergibt insgesamt eine eher negative Einschätzung der Aktie.