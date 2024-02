Ingenic Semiconductor Aktie: Eine neue Chance!

Das Anleger-Sentiment für Ingenic Semiconductor wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen herauskristallisiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dies führt dazu, dass Ingenic Semiconductor insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen wurde bei Ingenic Semiconductor eine langfristig starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ingenic Semiconductor eine Performance von -17,16 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -28,21 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +11,06 Prozent für Ingenic Semiconductor. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -18,76 Prozent, wobei Ingenic Semiconductor 1,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ingenic Semiconductor ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 6,62, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 41,48 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.