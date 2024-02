Ingenic Semiconductor Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment für Ingenic Semiconductor hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Während die Diskussion an neun Tagen hauptsächlich positiv war, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen sind jedoch überwiegend negative Themen aufgetaucht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingenic Semiconductor bei 74, was im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ähnlich dem Durchschnittsniveau liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ingenic Semiconductor als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 6,62, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 41,48 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Ingenic Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -28,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Ingenic Semiconductor 1,61 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.