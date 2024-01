Infund Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Infund als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Infund beträgt 86,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 63,46 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Infund-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 3,35 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,98 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -11,04 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,17 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,99 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Infund-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Infund ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,95 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich jedoch, dass Infund mit einer Rendite von -28,7 Prozent mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,72 Prozent liegt Infund mit 30,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.