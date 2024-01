Infund Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Infund hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 3,16 CNH erreicht, was +0,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -6,51 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Hinblick auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Beachtung erfahren hat. Insgesamt erhält die Infund-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Infund von privat Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Infund in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,14 Prozent erzielt. Im "Industrie"-Sektor lag die Aktie 29,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.