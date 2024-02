Infund Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Infund war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, aber an zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. In jüngster Zeit haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Infund ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infund liegt mit einem Wert von 16,95 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche, das bei 0 liegt. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Infund im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,88 Prozent erzielt, was 48,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,57 Prozent, wobei Infund aktuell 47,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung bezüglich Infund hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Infund festgestellt. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der genannten Punkte als "Neutral" eingestuft.