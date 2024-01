Infund Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Infund in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Infund in den sozialen Medien sowie die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Infund von 3,03 CNH 9,82 Prozent unter dem GD200 (3,36 CNH) liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,17 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Kurs der Infund-Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezogen auf fundamentale Aspekte hat Infund ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ist das KGV von Infund weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Infund im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,7 Prozent erzielt, was 30,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,78 Prozent, Infund liegt aktuell 30,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.