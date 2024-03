Infund Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Infund diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Infund beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Wer derzeit in die Aktie von Infund investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was einen geringeren Ertrag von 1,59 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Infund eine Performance von -57,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -19,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -38,69 Prozent im Branchenvergleich für Infund. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,44 Prozent hatte, lag Infund um 39,29 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Infund derzeit bei 3,01 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 1,88 CNH notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -37,54 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,43 CNH, was einen Abstand von -22,63 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.