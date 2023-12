Infund Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Infund in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Infund ist deutlich zurückgegangen, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hindeutet. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Infund diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infund liegt mit 16,95 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -34,54 Prozent erzielt, was 33,88 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,07 Prozent, wobei Infund aktuell 33,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.