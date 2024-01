Infund Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Infund-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 3,03 CNH liegt 9,82 Prozent unter dem GD200 (3,36 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Andererseits liegt der GD50 bei 3,17 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Infund-Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine klare Veränderung in der Diskussion über Infund. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl und Intensität der Diskussionen deuten darauf hin, dass Infund derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infund als neutral eingestuft. Mit einem aktuellen KGV von 16 liegt das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Infund zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 85,71, was als "überkauft" eingestuft wird, während der RSI25 bei 60,4 als "Neutral" gilt. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Infund-Aktie gemischte Signale in der technischen und fundamentalen Analyse, was zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung führt.