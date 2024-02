Infund Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Aktie von Infund liegt der aktuelle RSI-Wert bei 93,89, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 81, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Infund keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zur Bewertung des Stimmungsbildes als "Neutral". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf die Diskussion über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Infund für diese Kategorie daher ebenfalls ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Infund liegt bei 0 Prozent und damit 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Elektrische Ausrüstung". Dadurch wird die Aktie als relativ unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infund 16, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine neutrale Einschätzung ergibt.

Insgesamt ergibt sich für Infund in verschiedenen Kategorien eine eher negative Einschätzung, basierend auf den technischen und fundamentalen Analysen sowie dem aktuellen Stimmungsbild in den sozialen Medien.