Infund Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Derzeit schüttet Infund niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 1,52 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,52 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Infund liegt bei 16,95, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Infund in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Infund notiert derzeit bei 3,19 CNH und liegt damit +1,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,9 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.