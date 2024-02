InfuSystem Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Anlegerstimmung bezüglich Infusystem war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es acht positive Tage, ein negativer Tag und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Infusystem bei 9,79 USD liegt, während die Aktie selbst auf 9,3 USD gefallen ist. Dies führt zu einer Distanz von -5,01 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,86 USD, was einer Distanz von -5,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Infusystem bei -10,47 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Infusystem mit 13,96 Prozent deutlich darunter liegt und somit in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Infusystem als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 487,85 insgesamt 388 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 99,98 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dessen erhält die Aktie auch aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".