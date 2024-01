InfuSystem Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Infusystem ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Unternehmens führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor ist Infusystem unserer Meinung nach überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 533,42, was einem Abstand von 435 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,74 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Infusystem beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

In der technischen Analyse erhält die Infusystem-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt wird Infusystem in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft, auf fundamentaler Basis jedoch als "Schlecht" und in Bezug auf die Dividende ebenfalls als "Schlecht". Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre InfuSystem-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich InfuSystem jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen InfuSystem-Analyse.

InfuSystem: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...