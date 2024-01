Infrea AB Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Infrea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,22 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,6 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -27,79 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 13,86 SEK, was einem Abstand von +5,34 Prozent entspricht und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Infrea in sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild ohne klare positive oder negative Auswirkungen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Infrea daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Infrea-Aktie liegt bei 54,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.