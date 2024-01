Infrea AB Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Infrea-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,79 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Infrea.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Infrea ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Infrea-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,91 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,75 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Unterschieds.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Infrea neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich daher für die Infrea-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Analysen und Einschätzungen.