Infrastrutture Wireless Italiane Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Infrastrutture Wireless Italiane Spa bei 41,89, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,13 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,53 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 von -5,39 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,72 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz ergibt sich ein eher schlechtes Bild für die Aktie. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie überwiegend positiv bewertet und es wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für die Infrastrutture Wireless Italiane Spa, wobei die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung hinweist, während die Anleger-Stimmung positiver erscheint.