Infrastrutture Wireless Italiane Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Infrastrutture Wireless Italiane Spa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 11,44 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,17 EUR weicht somit um -2,36 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,74 EUR) zeigt mit einer Abweichung von +4 Prozent ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Infrastrutture Wireless Italiane Spa in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Infrastrutture Wireless Italiane Spa diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Infrastrutture Wireless Italiane Spa-Aktie aktuell überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 25 für die letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Infrastrutture Wireless Italiane Spa ein "Gut"-Rating.