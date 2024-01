Infrastrutture Wireless Italiane Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Infrastrutture Wireless Italiane Spa in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen abgenommen hat. Die Aktie hat insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Infrastrutture Wireless Italiane Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,5 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 11,425 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -0,65 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +3,58 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Infrastrutture Wireless Italiane Spa auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.