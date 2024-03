Infrastrutture Wireless Italiane Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung rund um das Unternehmen. Unsere Analysten haben die Infrastrutture Wireless Italiane Spa auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Infrastrutture Wireless Italiane Spa diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infrastrutture Wireless Italiane Spa-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (52,78) eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Infrastrutture Wireless Italiane Spa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Infrastrutture Wireless Italiane Spa auf 11,15 EUR, während der aktuelle Kurs bei 10,54 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -5,47 Prozent. Der GD50 liegt bei 10,75 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.