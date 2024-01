Infosys Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Infosys hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +58,69 Prozent für Infosys. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, was Infosys um 58,69 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für die Infosys-Aktie derzeit bei 28,46 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Gut" gegeben. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Infosys-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1396,18 INR. Der letzte Schlusskurs (1631,55 INR) weicht somit um +16,86 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1488,56 INR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,61 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Infosys-Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Infosys eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was auf ein insgesamt positives langfristiges Stimmungsbild hindeutet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Infosys in verschiedenen Bereichen eine starke Performance gezeigt hat und entsprechend positive Bewertungen erhalten hat.