Infosys Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Infosys-Aktie zeigt, dass sie derzeit 8,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +12,92 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls als "Gut" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Infosys zeigt eine Ausprägung von 26,65, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein "Gut"-Rating für den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Infosys in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Infosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was 58,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wobei Infosys aktuell 58,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.