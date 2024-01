Infosys Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Infosys-Aktie erhält gemischte Bewertungen aus der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 1532,55 INR liegt um 10,25 Prozent über dem GD200, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Allerdings zeigt der GD50 einen Kurs von 1461,28 INR an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Infosys in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Infosys in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Infosys-Aktie zeigt aktuell keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (42,24) führen zu einem neutralen Rating in Bezug auf den RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Infosys-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Infosys-Aktie gemischte Bewertungen aus der technischen Analyse, wobei der Aktienkurs als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Infosys kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Infosys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Infosys-Analyse.

Infosys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...