Infosys Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Infosys liegt bei 24,63, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 26,8 und zeigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Infosys veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Infosys, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infosys mit 34,51 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird die Infosys auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1385,26 INR, während der Kurs der Aktie (1578,4 INR) um +13,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1434,58 INR, was einer Abweichung von +10,03 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".