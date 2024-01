Infosys Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Infosys wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Infosys weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,39, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Infosys hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Infosys auf 1391,89 INR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1519,9 INR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,2 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 1470,38 INR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Infosys war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs negativen Tagen, sechs positiven und einem neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Informationstechnologie-Sektors hat Infosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was 58,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.