Infosys Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die aktuelle technische Analyse der Infosys-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1385,26 INR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1578,4 INR) um +13,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1434,58 INR, was einer Abweichung von +10,03 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite der Infosys-Aktie bei 58,69 Prozent, was mehr als 59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt die Infosys-Aktie mit 58,69 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Infosys-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Infosys-Aktie bei 34,51 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet.