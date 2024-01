Infosys Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Infosys hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten schneidet Infosys mit 58,69 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Infosys liegt derzeit bei 76,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und bewertet Infosys als "Neutral". Insgesamt erhält das Infosys-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Stimmung hauptsächlich negativ war, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen positive Themen. Die Aktie wird daher für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum erhält Infosys eine "Schlecht"-Einstufung. Die Aktie hat wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt.

Insgesamt ergibt sich für Infosys eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität.

Sollten Infosys Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Infosys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Infosys-Analyse.

Infosys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...