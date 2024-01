Infosys Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Infosys heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Infosys weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Infosys weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,39). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Infosys-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Infosys eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Infosys daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Infosys belaufen sich mittlerweile auf 1391,89 INR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1519,9 INR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,2 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1470,38 INR, sodass die Aktie mit +3,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Infosys eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Infosys in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb dafür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Infosys für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.