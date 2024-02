Infosys Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Infosys herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 75,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass Infosys überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich dazu weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Infosys weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Infosys-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Infosys beträgt 1,61 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,23 Prozent. Daher erhält Infosys eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt die Aktie weder eine signifikante Beachtung noch Vernachlässigung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Infosys-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Infosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was 58,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wodurch Infosys aktuell 58,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.