Infosys Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktienanalyse von Infosys: Die technische Analyse der Aktienentwicklung von Infosys zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1387,09 INR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1567,1 INR liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +12,98 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1445,88 INR) liegt mit einer Abweichung von +8,38 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Infosys-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 55,07, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich für diese Kategorie eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Infosys langfristig als mittel eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Infosys-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen als "Gut" im Hinblick auf die technische Analyse und das langfristige Stimmungsbild, während das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird.