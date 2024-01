Infosys Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Infosys hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies ergab eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen lässt. Daher erhält die Aktie von Infosys eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Infosys eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer überwiegend negativ gegenüber Infosys eingestellt. Von insgesamt 13 Tagen waren fünf positiv, acht negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Schlecht".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1532,55 INR der Infosys-Aktie mit +10,25 Prozent Entfernung vom GD200 (1390,11 INR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1461,28 INR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Infosys-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Infosys mit einer Rendite von 58,69 Prozent mehr als 59 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Infosys mit 58,69 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.