Infosys Aktie: Keine Panik!

Anleger-Sentiment und Fundamentalanalyse zeigen gemischte Signale für Infosys

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Infosys war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren erneut hauptsächlich negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die fundamentale Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt, dass Infosys im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Das aktuelle KGV von 34 liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0. Daher erhält Infosys in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Position von Infosys hin, weshalb das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Beobachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Infosys eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch die positive Änderung der Stimmungsrate führt zu einer Bewertung als "Gut"-Wert in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Infosys, wobei das Anleger-Sentiment und die technische Analyse auf eine neutrale Position hindeuten, während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung positiv bewertet werden.