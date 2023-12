Infosys Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Infosys diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Infosys, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infosys mit 34,51 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf, so dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet wird.

Bei der Betrachtung der Aktienkurs-Performance im Branchenvergleich zeigt sich, dass Infosys mit einer Rendite von 58,69 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 0 Prozent schneidet Infosys mit 58,69 Prozent positiv ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse und zeigt, dass der RSI der Infosys bei einem Niveau von 24,63 zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 26,8 ebenfalls im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Infosys.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Infosys-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Infosys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Infosys-Analyse.

Infosys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...