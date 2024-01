Infosys Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Infosys ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Besonders in den letzten Tagen dominierten negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die charttechnische Analyse der Infosys-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1387,44 INR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1562,65 INR liegt, was einem Unterschied von +12,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1448,45 INR) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+7,88 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infosys-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infosys-Aktie liegt bei 50,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für Infosys.