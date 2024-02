Infosys Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Infosys in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Infosys derzeit eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Diese Differenz von +1% im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Infosys-Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 1436,96 INR, während der Kurs der Aktie bei 1701,65 INR liegt, was einer Abweichung von +18,42 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 1599,6 INR um +6,38 Prozent über dem Durchschnittskurs. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".