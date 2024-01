InfosysADR Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Um ein umfassendes Bild der Stimmungslage zu erhalten, sind die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung wichtige Faktoren. In Bezug auf die Aktie von Infosys zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Infosys wies eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Infosys bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Bereich des Aktienkurses erzielte die Aktie von Infosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent, was 58,69 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt Infosys aktuell um 58,69 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Infosys mittlerweile auf 1390,11 INR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1532,55 INR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,25 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1461,28 INR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Infosys in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".